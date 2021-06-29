"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 7 مساءً

الحالة تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، الداير بني مالك، الطوال، العيدابي، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

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29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 12:26 PM

الحالة تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، الداير بني مالك، الطوال، العيدابي، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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