"الطلوق" وكيلاً لمحافظة بيشة

أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف "سعيد بن ناصر الطلوق" وكيلاً لمحافظة بيشة.

ورفع "الطلوق" شكره وامتنانه لأمير منطقة عسير على هذه الثقة الغالية، سائلاً الله تعالى أن يوفقه في عمله الجديد لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر في تحقيق كل ما يُسهم في تقديم كل الجهود التي تخدم أبناء وأهالي محافظة بيشة والمراكز التابعة.