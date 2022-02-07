المهلة تنتهي غداً.. رسائل تربك متقدمي "إحكام" ومطالب التمديد باقية

نوّهوا إلى ظروف كـ "تقسيم إرث" أو عدم القدرة على سداد المقابل للمكاتب

"تنتهي مهلة سداد منصة إحكام التابعة لعقارات الدولة، غداً الثلاثاء".. جاء ذلك في رسائل تلقاها مستفيدون من خلال أجهزتهم المحمولة تنبّههم بضرورة السداد.

وتؤكّد فواتير السداد، أن المهلة تمتد إلى عام من تقديم الطلب، وهو ما تسبّب في حالة إرباك لبعض المتقدمين، مطالبين بتمديد المهلة عاماً للسداد، مشيرين إلى إجراءات الرفع والحصول على ارقام فواتير وطلبات.

وكان مجلس الشورى قد دخل على خط المهلة، وقال على الهيئة العامة لعقارات الدولة تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام "سنة" قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.

وقال مواطنون: "التمديد سيمنح الفرصة للكثير لتقديم طلباتهم لتملك عقاراتهم، خصوصاً لمَن واجه ظروفاً خلال الفترة السابقة من تقسيم الإرث أو ظروفاً مادية لم تسمح له بسداد المقابل المالي للمكاتب وغيرها"، مشيرين إلى أن أملهم كبير في صدور قرار للتمديد لعام آخر.

يُشار إلى أن لجان إحكام تضم 6 قطاعات حكومية، هي وزارات: "الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة".

وبيّنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات "إحكام" 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات؛ هي: "أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5 / 5 / 1442هـ؛ الموافق 20 / 12 / 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار -محل الطلب- ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ".