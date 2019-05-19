"البلطان": رفضتُ استلام النصر ولستُ أهلاويًّا.. هذه مفردة غير وطنية وهذا أنا!

قال: "الإسكان" تحسّنت من ٦ أعوام.. لم أكن واجهة لأحد وأحلم لـ"الشباب" وبالحلول

استضاف ليوان عبدالله المديفر، رجل الأعمال العقاري رئيس نادي الشباب خالد البلطان، الذي أكد أن العقار في طريقه للتحسن، وأرجع سبب ارتفاعه لارتباطه بعوامل كارتفاع النفط ورسوم العمالة والمقاولين.

وأكد أن العقار صناعة وهو من ضمن اقتصاد البلد الرئيسي، ولا يوجد أي مشروع بدون عقار، وتأسّف على ترديد مقولة "العقار سينهار"؛ معتبرًا أنه حديث غير وطني؛ لأننا -وبحسب قوله- في دولة غنية؛ فهي مفردة مزعجة، والمفترض استبدالها بكلمة "انخفاض"، ونفى أن يكون مشجعًا أهلاويًّا؛ موضحًا: "أحمد الله أني لست أهلاويًّا فأنا كنت نصراويًّا، وسأخرج من الوسط الرياضي قريبًا، وهدفي عودة نادي الشباب كما كان".

وقال "البلطان": "بدأت العقار عام ١٤١٦هـ، وبدأت أشتري مخططات، وأول من نفّذ شبكة هاتفية بالرياض أنا، وأول من أنار مخطط استراحات أنا، وأول مطوّر عقاري يعمل حديقة خاصة في أحد الأحياء وكلفتني ١٨ مليون، وثروتي من العقار، وأعمل لوحدي ولم أكن واجهة لأحد".

واستدرك: "أتحدث -بصفتي مواطنًا- لمن يبشّرون في تويتر بانهيار العقار، بأن هذا غير صحيح، ولو سمعت من بشّروا خلال عشر سنوات كلن يعطي نسبة وهي غير صحيحة، وهناك من أجّل الشراء ودفعوا آجار؛ فالعقار لا يوجد به احتكار، العقار بيد الجميع، وهي ثروة وطنية، والدولة تملك عقارات، ويجب أن نحافظ عليها ولا نهاجمها".

وأشار: "وزارة الإسكان من ٦ سنوات تحسنت، وبدأت تظهر ثمار الأنظمة، وستحل مشكلة الإسكان في السنوات القادمة إذا تقبّل المواطن الشراء على الخارطة.. مصر أنهت أزمة السكن بالبيع على الخارطة".

ورد على فيديو للاقتصادي عبدالحميد العمري عن احتكار الأراضي وسعر الأراضي المُبَالغ فيه معلقًا: "حديثه غير منطقي ولا اقتصادي، وأدعوه أن يتراجع عن آرائه".

وقال: "كلمة "ترابي" أتمنى أن تجرّم؛ فهي كلمة لا تليق، وهذه نظرة تشاؤمية، والأراضي بالسعودية أرخص من عمان وتونس ومصر وبيروت والبحرين ودبي، عقارنا أرخص من دول نحن نعطيها مساعدات".

وعن الحلول في صناعة الرياضة، أوضح: "التخصيص، ولا يقوم إلا بالتشفير، وبعضهم يشاهد بعض الدوريات الأوروبية ويدفع مبالغ، ويريد أن يشاهد الدوري السعودي مجانًا، وعندما تشفر سيكون هناك مداخيل للأندية، وسينعكس على الدوري وجودته، وسأشتري نادي الشباب لو تمت الخصخصة؛ لكن نادي الحزم لا".

وعن قوة هذا الموسم بيّن: "هذا الموسم قوي وفيه مشكلة ضعف الاتحاد السعودي، ورئيسه لا بد أن يكون قوي وفاهم ويعرف قواعد اللعبة، والحلقة المفقودة في الاتحاد السعودي هو عدم وجود مدير فني على مستوى عالٍ، ودعم سمو ولي العهد للرياضة دعم غير مسبوق؛ ففي السابق كنا نتعب والدعم اليوم متوفر".

وعن التراشقات التي حصلت بينه وبين رئيس نادي النصر قال: "الإثارة هذه موجودة في عالم الكورة، ولم تكن مفتعلة، وطول عمر التصاريح بين رؤساء الأندية يحصل بينهم احتكاكات وليس بغريب، وأبو فهد تحدث عن الشباب ورديت عليه، وما حدث في الماضي كبير".

وتحدّث عن حلمه، وهو بناء استاد نادي الشباب وقال: "هو في المخططات النهائية وبدعم كامل من هيئة الترفيه ويتسع لـ١٨ ألفًا، وسنجعله منارة رياضية، وأنفقت على نادي الشباب أكثر من ٥٠٠ مليون، والرياضة بشكل عام تخطت ٦٠٠ مليون لأني عضو شرف في ٣٠ ناديًا".

وعن تصاريحه المثيرة عن بعض الأندية ونادي الأهلي: "أنا رجل وازن نفسي ولا أحدد الحديث وأعرف ما أريد، مشكلتي مع الأهلي إعلام الأهلي قلل منا كثيرًا، وسبّب الحزازيات، ولا عندي إعلاميين بنادي الشباب؛ فأصبحت أنا المتحدث، ويأتيهم حديث من غيري؛ لكن عند حديثي يغضبون وهي نوع من "الطقطقة" والاستفزاز الرياضي وهي تراكمات قديمة، ومن يحتك فينا لا أنظر لقوته ولا لحجمه".. "احترموا الشباب يا نادي الأهلي ونحترمكم!".

واختتم: "كنت أدعم النصر، ورشحني عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله- ولم أستلم نادي النصر؛ لأني لم أرغب، واستخرت الله وكنت متفقًا مع الأمير عبدالرحمن، وخرجت منه وأنا متفق معه، وليلتها راجعت حساباتي، ورفضت، ولم يتصل بي أحد، والروايات تعددت؛ لكني صحوت من النوم: "ولاقدامي غير كيف اعتذر".. فكتبت خطاب اعتذار وقدّمت شيك ٥٠٠ ألف".