انطلاق دورة في "الخط العربي" لتنمية المهارات اليدوية للطالبات بالطائف

تستمر يومين.. تطبيق عملي وشرح مفصل وممارسة مباشرة للمتدربات

انطلقت دورة مهارية في الخط العربي، حضرها مجموعة من الإداريات والمعلمات والطالبات بالطائف، من خلال تفعيل شراكة مجتمعية بين ابتدائية حليمة السعدية، وثانوية خديجة بنت خويلد بمدينة الملك خالد السكنية، وتستمر لمدة يومين.

وقدمت المدربة نوير حميد الحارثي الدورة، وتناولت فيها الخط وأنواعه وأدوات الكتابة، ومن ثم البدء بالتطبيق العملي وممارسة الكتابة بالأدوات الخاصة؛ فيما استكمل البرنامج بشرح مفصل عن الأهداف التعليمية للمهارات اليدوية.

ومن ناحيتها، قدمت قائدة المدرسة "وضحى العكفي"، جزيل الشكر والتقدير للمدربة نوير الحارثي ومسؤولة الشراكة بالمدرسة موضي الحارثي، وللمنسقة الإعلامية فاطمة الشاطري، على جهودهن الواضحة في تطوير منسوبات المدرسة من إداريات ومعلمات وطالبات، وتحفيزهن على الاستفادة من كل ما يرفع مستوى المهارات التدريبية والتعليمية.

يشار إلى أن الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وقطاعاته تُحقق أهدافًا تربوية منشودة، وتأصيلًا لتعزيز مختلف القيم التربوية والوطنية؛ من خلال فتح آفاق الشراكة والتعاون المجتمعي مع كافة قطاعات الدولة.