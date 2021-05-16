كيف أقنع ممرض في الرياض خاله بأخذ لقاح "كورونا"؟

ردًا للجميل بعد أن حلّ مكان والده المتوفى منذ 30 عامًا

أسهم ممرض في الرياض بإقناع خاله بأخذ اللقاح بعد تردده لعدة أشهر، واصفاً ذلك بردّ جزء من الجميل لخاله الذي قام بتربيته وحلّ محل والده المتوفى منذ قرابة 30 عاماً.

وقال الممرض مشاري العضياني لـ"سبق": هذا الفيديو المتداول لخالي عندما تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في المركز الذي أعمل به بالرياض اليوم، بعد أشهر قضيتها لإقناعه بمأمونية اللقاحات، حيث كان من الشروط أن أقدّم له اللقاح بنفسي وهو ما تم بالفعل.

وأضاف: يعتبر خالي في مكانة والدي المتوفى منذ عام 1415هـ، وعمري كان ذلك الوقت ست سنوات، فلم يكن لي بعد الله سوى خالي الذي قام بتربيتي مع أولاده، وعاملني وكأنني واحد منهم حتى تخرجت ونلت الوظيفة.

وأشار إلى أنه بذل وقتًا كي يقنع خاله بأخذ اللقاح وتردد عليه مراراً، ولم يكن أمامه سوى أن يقنعه بأن يعطيه الجرعة بنفسه، وهو شرط خاله لأخذ اللقاح، وهو ما تم بالفعل، حين اصطحبه إلى أحد مراكز اللقاحات التي يعمل بها في مدينة الرياض.

ودعا الممرض "العضياني" كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى المبادرة في تلقي جرعات لقاح كورونا؛ لضمان سلامتهم.