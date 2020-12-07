أمانة الشرقية توقع اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء

ضمن مبادرات اليوم السعودي للتطوع

وقع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، ممثلة برئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز بن علي التركي، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات الأمانة في اليوم السعودي والعالمي للتطوع تحت شعار "عشان أحب السعودية".

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأمانة والجمعية في التوعية الصحية من خلال الحملات التثقيفية عن مرض السكر، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، حرص الأمانة على تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية وبناء الشراكات المتميزة مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، بما يحقق الدعم للأفراد والجهات ويسهم بالتنمية المستدامة.

وأشاد بما تقدمه الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية من جهود بمجال التوعية الصحية وتثقيف المجتمع عن مرض السكر.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن علي التركي، أن هذه الاتفاقية تهدف لتعزيز التوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض السكر، ورفع مستوى الوعي الصحي والتغذية السليمة للمجتمع.

وأشار إلى الدور الرائد لأمانة المنطقة الشرقية في توحيد الجهود وتكاملها بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، بما يخدم مختلف أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.



حضر التوقيع وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، والمدير التنفيذي للجمعية خديجة منصور، ومدير إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة نجد الدوسري.