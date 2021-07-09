الولايات المتحدة تسجل 26,474 إصابة و293 وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 26,474 إصابة ‏جديدة و293 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى 33,631,656، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 604,251.