الولايات المتحدة تسجل 26,474 إصابة و293 وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 26,474 إصابة ‏جديدة و293 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى 33,631,656، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 604,251.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 10:50 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

الولايات المتحدة تسجل 26,474 إصابة و293 وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 26,474 إصابة ‏جديدة و293 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏الإصابات إلى 33,631,656، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 604,251.

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