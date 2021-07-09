الولايات المتحدة تسجل 26,474 إصابة و293 وفاة بفيروس كورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 26,474 إصابة جديدة و293 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,631,656، فيما بلغ عدد الوفيات 604,251.
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 26,474 إصابة جديدة و293 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,631,656، فيما بلغ عدد الوفيات 604,251.