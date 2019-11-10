جماهير الهلال في النهائي: ترقُّب وابتسامة ودعوات

تصوير: ماجد البقمي

احتشدت جماهير فريق الهلال منذ ساعات مبكرة في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض لمساندة الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي كسبه الهلال بهدف نظيف.

والتقطت عدسة "سبق" صورًا للجماهير الحاضرة التي انقسمت بين ابتسامة متفائلة، وترقُّب حذر.. فيما رفع أحدهم يديه إلى السماء طلبًا للانتصار.

وحملت الجماهير الشالات والأعلام، فيما حمل بعضهم صور اللاعبين.