فيديو مروع.. أسوأ نهاية لتناول الطعام أمام الكمبيوتر

بدأت بالانشغال الشديد وانتهت بالصراخ والهروب

من الجلوس لساعات طويلة إلى إرهاق العيون، يرتكب مدمنو الكمبيوتر وألعاب الفيديو العديد من الأخطاء؛ لكن هذا الصغير ارتكب أحد أسوأ الأخطاء، حين دفعه الانشغال الشديد إلى تناول الطعام أمام الجهاز، فلقي عقابًا مروعًا.

وفي الفيديو الذي نُشر على موقع "أيتم فيكس" للفيديو، تظهر الأم وهي تحمل صينية عليها طعام ساخن، فينهض الصبي فرحًا بالطعام، ويتناول الصينية ويضعها على منضدة الكمبيوتر، ويعود إلى مكانه على السرير ليتناول الطعام بينما يواصل اللعب على الجهاز.

لكن وبسبب انشغاله الشديد، لم ينتبه الصبي إلى سلك كهرباء وهو يزيح الصينية، ثم يسقطها ومعها الطعام الساخن على فخذي الصغير، الذي تألم بشدة من سخونة الطعام على جسده، حتى صرخ وتلوى وضرب الطعام عن فخذيه وهو ينهض بسرعة مغادرًا مكانه، وقد انتهى الفيديو.

ولم يشر الموقع إلى وقت ومكان التقاط الفيديو؛ لكن يظل الدرس الذي لا يجب أن ننساه وهو: "لا تتناول طعامك أمام الكمبيوتر.. غادر ذلك المكان واجلس مع أسرتك على المائدة".