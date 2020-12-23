"السومة " : أنا باقٍ مع الأهلي.. وسنواصل كسر الأرقام القياسية

بعد أن أصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين

نفى هداف الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ( 127 هدفاً) مهاجم النادي الأهلي عمر السومة ما يتردد إعلامياً ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبته في الرحيل عن البيت الأهلاوي.

وقال "السومة " في تصريح للناقل التلفزيوني :" بعد تعرضي لفيروس كورونا لم أتوقف عن التدريبات المتواصلة في المنزل، رغم الأعراض الغريبة التي كنت أشعر بها، وطبقت برنامج النادي "

وعاد "السومة " مطالباً جماهير الأهلي بعدم الالتفات لما يتردد إعلامياً أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول مستقبله مع النادي الأهلي فقد اتفقت مع وكيل أعمالي على كل شيء.

وتابع :" أنا ابن من أبناء النادي الأهلي، وألعب هنا للسنة السابعة، والأمور بسيطة بإذن الله ".

كما طالب الجماهير الأهلاوية بالصبر على اللاعبين، والدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة.

وقدم " السومة " الشكر لكل من دعمه وسانده حتى أصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي بـ 127 هدفاً، واعداً بتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.