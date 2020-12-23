"السومة " : أنا باقٍ مع الأهلي.. وسنواصل كسر الأرقام القياسية

نفى هداف الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ( 127 هدفاً) مهاجم النادي الأهلي عمر السومة ما يتردد إعلامياً ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبته في الرحيل عن البيت الأهلاوي.
وقال "السومة " في تصريح للناقل التلفزيوني :" بعد تعرضي لفيروس كورونا لم أتوقف عن التدريبات المتواصلة في المنزل، رغم الأعراض الغريبة التي كنت أشعر بها، وطبقت برنامج النادي "
وعاد "السومة " مطالباً جماهير الأهلي بعدم الالتفات لما يتردد إعلامياً أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول مستقبله مع النادي الأهلي فقد اتفقت مع وكيل أعمالي على كل شيء.
وتابع :" أنا ابن من أبناء النادي الأهلي، وألعب هنا للسنة السابعة، والأمور بسيطة بإذن الله ".
كما طالب الجماهير الأهلاوية بالصبر على اللاعبين، والدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة.
وقدم " السومة " الشكر لكل من دعمه وسانده حتى أصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي بـ 127 هدفاً، واعداً بتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.
بعد أن أصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين
نفى هداف الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ( 127 هدفاً) مهاجم النادي الأهلي عمر السومة ما يتردد إعلامياً ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبته في الرحيل عن البيت الأهلاوي.
وقال "السومة " في تصريح للناقل التلفزيوني :" بعد تعرضي لفيروس كورونا لم أتوقف عن التدريبات المتواصلة في المنزل، رغم الأعراض الغريبة التي كنت أشعر بها، وطبقت برنامج النادي "
وعاد "السومة " مطالباً جماهير الأهلي بعدم الالتفات لما يتردد إعلامياً أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول مستقبله مع النادي الأهلي فقد اتفقت مع وكيل أعمالي على كل شيء.
وتابع :" أنا ابن من أبناء النادي الأهلي، وألعب هنا للسنة السابعة، والأمور بسيطة بإذن الله ".
كما طالب الجماهير الأهلاوية بالصبر على اللاعبين، والدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة.
وقدم " السومة " الشكر لكل من دعمه وسانده حتى أصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي بـ 127 هدفاً، واعداً بتحقيق المزيد من الأرقام القياسية.