"بر الشرائع" بمكة تحقق 70 ٪ من تبرعات "مشروع تفطير الصائمين" لشهر رمضان

قيمة الوجبة 10 ريالات وسهم الفرد 100 والوالدين 300 والعائلة 900 ريال

أعلنت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تصريح رقم (702) عن إنجاز ما نسبته 70 ٪ من تبرعات مشروع "فطر صائم بمكة" بساحات المسجد الحرام وقاصديه، والمستفيدين المسجلين بالجمعية من الأرامل والأيتام والمحتاجين.



ودعت الجمعية أهل الخير والبذل والعطاء والميسورين ورجال الأعمال ومحبي أعمال الخير للتبرع فيما تبقى من المشروع، واغتنام شرف المكان والزمان للمساهمة في المشروع عن طريق التحويل على الحساب المخصص لمشروع "إفطار صائم" ببنك الراجحي 103608010500078.



وللتحويل من بنوك أخرى: ‏SA 5480000103608010500078 ، أو عبر المتجر الإلكتروني: ‏https://bit.ly/Eftar1442 . وللتواصل مع الجمعية مباشرةً عبر"الواتس اب" ‏http://wa.me/966500844855 "فطر صائم بمكة" أجر الزمان والمكان.



وكشفت جمعية البر بالشرائع بمكة المكرمة عن أنها وزعت خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان 50 ألف وجبة جافة وساخنة، وتستهدف الجمعية توزيع 150 ألف وجبة جافة وساخنة طيلة شهر رمضان.



وأشارت الجمعية إلى أن قيمة وجبة إفطار صائم 10 ريالات، كما حددت للمساهمين أسهمًا للبذل والعطاء، سهم الفرد 100 ريال، وسهم الوالدين 300 ريال، وسهم العائلة 900 ريال طيلة شهر رمضان المبارك.



وأوضحت جمعية البر الخيرية بالشرائع أنها جندت لمشروع إفطار صائم 20 موظفًا و100 متطوع ومتطوعة يعملون على تأمين وجبات "ساخنة وجافة" يوميًا لتفطير الصائمين.