17 دولة بالعالم لم يصلها وباء "كورونا" إحداها عربية

4 بآسيا و3 إفريقية إضافة إلى 10 دول في أوقيانوسيا

فيما يجتاح كورونا العالم بأكمله مُخَلّفًا ضحايا في 181 منطقة ومدينة؛ لا تزال هناك 17 دولة خالية تمامًا من هذا الفيروس المميت.

وبحسب جامعة هوبكنز الأمريكية للأبحاث؛ لم تسجل نحو 17 دولة أي ظهور حالات لفيروس كورونا فيها منذ بدء انتشاره في العالم قبل ثلاثة أشهر.

وهذه الدول بحسب "سكاي نيوز عربية" هي: 4 دول آسيوية، و3 إفريقية، إضافة إلى 10 دول في أوقيانوسيا، وهي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية؛ بحسب تقرير أوردته مجلة نيوزويك الأمريكية مؤخرًا.

وتضم قائمة الدول الآسيوية الخالية من كورونا: اليمن (الدولة العربية الوحيدة)، وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان.. أما الدول الإفريقية فهي مملكة ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيب.

وضمت قائمة دول أوقيانوسيا كل من: "جزر سولومون، وجمهورية ناوورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، وجمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو".

وأرجعت "نيوزويك" عدم وصول الفيروس إلى كوريا الشمالية، وهي الواقعة على حدود الصين وكوريا الجنوبية، إلى كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت في إغلاق حدودها ووضع تدابير أخرى مكثفة لمكافحة الأوبئة لمنع انتشار الفيروس المستجد.

كما أن الدول التي لم يصلها الفيروس، أغلبها جزر صغيرة وزوارها في الواقع قليلون. فبُعد مواقع هذه الدول (التي هي أصلًا جزر في المحيط) يجعلها معزولة ذاتيًّا من الأساس، عند تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي عليها.

أما في الدول المتضررة بالفيروس، فبحسب آخر الإحصائيات لجامعة هوبكنز، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم 1203485، والوفيات 64784، والمتعافين 247001.

وأوردت الإحصاءات قائمة الدول من حيث عدد الإصابات بالفيروس:

الولايات المتحدة 312237

إسبانيا 126168

إيطاليا 124632

ألمانيا 96092

فرنسا 90853

الصين 82574

إيران 55743

قائمة الدول الأقل إصابة بالفيروس:

تيمور الشرقية 1

بابو غينيا الجديدة 1

بوروندي 3

سيراليون 4