"الشريف" لـ"سبق": تطبيق المملكة لنهج الصحة الواحدة حد من خطورة "كورونا"

أقرت بأهميــة اللــوائح الصــحية الدوليــة فتفوقت في الرقابة والكشف والاستجابة

أوضح الباحث في مجال التنمية المستدامة وحقوق الإنسان الدكتور معتوق بن عبدالله الشريف أن إقرار المملكة المسبق بأهميــة اللــوائح الصــحية الدوليــة (2005) وإيلاءها الأولوية من خلال تفعيل القـدرات الأساسـية تفعيلاً تامًا، بمـا في ذلـك الرقابة والكشف والاستجابة جعل انتشار فيروس "كورونا" في المملكة ضئيل مقارنة بالدول الأخرى.



وقال الدكتور "الشريف" في تصريحٍ لـ"سبق": ما اتخذته وزارة الصحة في المملكة من إصـلاحات مسبقة وضمان الاستثمار في مجال تعزيـز القـدرات وتطـوير مهـارات العـاملين الصـحيين فـي الأوضـاع الإنسـانية وطـوارئ الصـحة العامة، وضمان حماية وأمن جميع العاملين الصحيين والمرافق الصحية في كل الظروف وغير ذلك يأتي تمشيًا مع مقاصد رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية المستدامة لعـام 2030.



وأرجع الباحث "الشريف" سبب تصاعد انتشار فيروس "كورونا" في العالم إلى عدم إدراك الدول للأخطار الجسيمة التي تشكلها الأوبئة، فما بـذل علـى الصـعيد العـالمي مـن جهـود للتأهب لهذه الأوبئة ظلت غير كافية إلى حدٍ يرثى له.



وأضاف "الشريف" أن الصك القانوني العالمي الذي كـان ثمـرة مفاوضــات الإنــذار المبكــر والتصــدي للأوبئــة، واللــوائح الصــحية الدوليــة (2005) لم ينفذ بالكامل من الدول الأطـراف فيـه، كما أنه ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية لم تخصــص ســوى نســبة صــغيرة مــن الاســتثمار العــالمي في مجــال البحــث والتطــوير للقاحات والعلاجات وعمليات التشخيص المتعلقة بالأمراض المعدية والأوبئة، وهذا ما جعل هذا الفيروس ينتشر في العالم بشكل سريع.



ولفت إلى أن الحاجـة ماسة في هذا الوقت إلى تطبيق نهج (الصحة الواحدة) من خلال تنسـيق الجهـود المبذولـة مـن جانـب القطـاعين الإنسـاني والإنمـائي والمجتمـع المدني والقطاع الخاص في جميع المجالات والعلوم، كما فعلت المملكة لتصميم وتنفيذ برامج وسياسات وتشريعات وبحوث لتحقيق أفضل النتائج في مجال الصحة، مؤكدًا أن جهود المملكة في تسـريع خطـى البحـث والتطـوير في مجـالات الأوبئـة وحـالات الطـوارئ الصـحية الـتي تقل فيهـا الحلـول الوقائيـة مطلب عالمي تأخرت دول العالم كثيراً في الأخذ به.