"أبوالغيط" يدين بشدة اعتراف كوسوفو بالقدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل"

قال: قرارها افتتاح سفارتها هناك عارٍ من الشرعية وخرق للقانون الدولي

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات، ما أقدمت عليه كوسوفو من اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها افتتاح سفارة فيها.

وأكد "أبوالغيط" أن "القرار عارٍ من الشرعية، ويمثل خرقاً للقانون الدولي الذي يعتبر مدينة القدس أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها".

وشدد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن "قرار كوسوفو يخرج على الإجماع الدولي في شأن افتتاح سفارات في القدس المحتلة، والذي لم تخترقه سوى دولتين فقط حتى الآن هما الولايات المتحدة وغواتيمالا".

وقال: قرارات مجلس الأمن صريحة في هذا الصدد وعلى رأسها القرار 478 (لعام 1980) والذي يدين ضم إسرائيل للقدس الشرقية، ويحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في المدينة.

ونقل المصدر عن" أبوالغيط" قوله إن "افتتاح سفارة لهذه الدولة أو تلك في القدس لا يغير من حقيقة كون المدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يمكن حسم مصيرها سوى بالتفاوض باعتبار القدس تمثل واحدة من أهم قضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

وشدّ على أن الإقدام على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يناقض منطق التسوية السلمية وحل الدولتين.

ووقعت "إسرائيل" وكوسوفو، الاثنين، اتفاقاً لإقامة علاقات دبلوماسية، وجرت مراسم التوقيع، في حفل رسمي افتراضي، بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيرته الكوسوفية مليزا هاراديناج ستوبلا.

وفي سبتمبر 2020 أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن كوسوفو و"إسرائيل" اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما.