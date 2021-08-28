عبير الرنتيسي: كوادر نسائية عربية تقف خلف نجاح كأس العرب للسيدات

تقام منافسات بطولة كأس العرب للسيدات الثالثة في القاهرة، والتي ينظّمها الاتحاد العربي

لكرة القدم خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

ويسجل للاتحاد العربي لكرة القدم سعيه الدؤوب على الاهتمام بوجود أكبر عدد ممكن في تنظيم البطولة من الكوادر النسائية العربية، واللاتي تعملن في مختلف المواقع واللجان العاملة لإنجاح الحدث.

وفي الوقت الذي تترأس فيه عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي لكرة القدم سمر نصار، اللجنة المنظمة للبطولة، فإن العديد من الكوادر النسائية العربية في إدارة وتنظيم البطولة تعمل معها أيضًا؛ حيث أوكلت مهمة المنسق العام ومديرة البطولة للأردنية عبير الرنتيسي، بينما تشغل منصب عضو اللجنة المنظمة للبطولة العنود الغريري.

وفي مجال المنسق العام تعمل كل من بشاير العرفج ولمى العنزي ومها الكثيري من السعودية، ونور سرور من مصر، فيما تتولى الأردنية هبة العابد منصب مسؤولة التحكيم في البطولة، بينما تتولى هبة الصباغ رئاسة اللجنة الإعلامية.

وقالت منسق عام البطولة عبير الرنتيسي: إن الاتحاد العربي لكرة القدم استثمر في الكوادر النسائية العربية من خلال اهتمامه بوجود أكبر عدد من الخبرات التي تعمل في مختلف اللجان والمناصب الإدارية في البطولة، بجانب وجود كوادر نسائية تسعى لتطوير خبراتها، وسيكون كأس العرب للسيدات مدخلًا مهمًّا بالنسبة للعديد منهن للتواجد في البطولات والاستحقاقات المستقبلية.

وأكدت الرنتيسي أن كرة القدم النسائية تشهد تطورًا ملحوظًا في المنطقة العربية، إلا أنها ما تزال في حاجة لمزيد من الاهتمام من الاتحادات العربية.

وأضافت: "أدرك جيدًا معنى أن تقام بطولة كأس العرب للسيدات في هذه الظروف، التي تشهد تحديات صحية، إلا أن البروتوكول الصحي المطبّق في البطولة أعطى راحة كبيرة للوفود وساهم في ارتياح عام لدى كل الفرق المشاركة والعاملين بها. هدفنا إقامة بطولة ناجحة بكل المقاييس تؤسس لعمل جديد في كرة القدم النسائية مستقبلًا؛ سعيًا لزيادة العدد المشارك في النسخات المقبلة".

وشكرت الرنتيسي كل الكوادر العاملة في البطولة سواء من الاتحاد العربي الذي وفر كل متطلبات النجاح واستثمر بالكوادر العاملة، خاصة النسائية بمختلف اللجان، بجانب الاتحاد المصري مستضيف البطولة، الذي سخر ما يلزم لإنجاح الحدث العربي من ملاعب للمباريات وملاعب التدريب إلى مقر إقامة الوفود.

واختتمت بقولها: "ندرك أن هذه البطولة ستفتح الطريق أمام الكثير من اللاعبات للتواجد في المستطيل الأخضر، وستحفز الدول على توسيع قاعدة عملها لتطوير كرة القدم النسائية في الوطن العربي".