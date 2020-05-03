للاكتفاء الذاتي.. "أبحاث الثروة السمكية" بجدة ينتج 150 ألف يرقة أسماك بلطي

"سعيد الغامدي": سيتم توزيعها على مشاريع الاستزراع المائي خلال مايو الجاري

أنتج مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ١٥٠ ألف يرقة من أسماك البلطي البحري لشهر مايو لعام ٢٠٢٠م وقام بتوزيعها على مشاريع الاستزراع المائي.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة سعيد جارالله الغامدي إن إمداد مشاريع الاستزراع المائي باليرقات يأتي ضمن خطط الوزارة في تنوع المنتوجات السمكية والوصول إلى زيادة الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية وذلك استكمالاً لشهر إبريل الماضي الذي أُنتج فيه ٨٠ ألف يرقة وقد وزعت أيضاً كدعم لمشاريع الاستزراع المائي.

وأوضح " الغامدي " أن المركز سيقوم أيضاً بتوزيع ١٠٠ ألف يرقة استكمالاً لإمداد مشاريع الاستزراع باليرقات، وأكد الغامدي أن إشراف الوزارة على جميع مراحل النمو والنقل والإنتاج يأتي ضمن سياسة ضبط الجودة التي تنتهجها الوزارة في جميع مزارع الاستزراع السمكي في المملكة.