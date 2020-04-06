قيادة وجهات وأفراد.. رسائل تَعامل السعودية مع "كورونا" يبلورها "محمد بن متعب"

قال: الدولة لم تقصّر مع أبنائها وآن الأوان لرجال الأعمال أن يشاركوا لعبور الأزمة

أكد الباحث في مجال السياسة ومكافحة الإرهاب والجريمة، الأمير محمد بن متعب بن ‏ثنيان بن محمد آل سعود، أن جائحة كورونا "كوفيد 19"، بعثت رسالة تأكيد للعالم ‏أجمع، أن المملكة العربية السعودية بلد الإنسانية والخير والعطاء في كل الظروف، من ‏خلال رعايتها واهتمامها وحرصها البالغ على صحة وسلامة المواطن والمقيم على ‏أرضها، وبرهنت بقوة على قيام قيادتنا الرشيدة بواجبها على أكمل وجه؛ من خلال بذل ‏الغالي والنفيس لراحة المواطن، والعمل ليلًا ونهارًا بمختلف قطاعتها وأجهزتها لينعم ‏الجميع بالصحة والسلامة.‏

وشدد على الحرص الشديد من قِبَل القيادة الحكيمة على ‏سلامة وصحة المواطنين والمقيمين؛ مبينًا أنه "منذ تفشي الأزمة سارعت الحكومة ‏-من خلال سفاراتها في مختلف دول العالم- بالاهتمام بالمواطنين العالقين الذين لم ‏يتمكنوا من العودة لأرض الوطن؛ وذلك بالتكفل بإيجاد سكن آمن لهم في فنادق فاخرة، ‏والحرص على توفير كل ما يلزمهم من عناية صحية، بحرص ومتابعة ودائمة من قِبَل ‏سفارات المملكة حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، وصدور التوجيهات الكريمة من ‏قبل حكومتنا الرشيدة بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج ‏من خلال وزارة الخارجية التي ترجمت ذلك عمليًّا". ‏

وأكمل: "كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالعمل -مع عدد ‏من الجهات الحكومية ذات العلاقة- على مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من ‏العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي، وامتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها الحكومة ‏والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، وسارعت جوازات مطار الملك ‏عبدالعزيز الدولي بجدة لإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن ‏المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، والذين صدرت الأوامر السامية الكريمة ‏بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظامًا المترتبة على التأخير عن ‏المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحّلين، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم، مع ‏تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد".‏

وأضاف: "إن النظرة المادية البحتة من بعض حكومات الدول الكبرى، ‏لتَبِعات أزمة كورونا وحجم الخسائر الاقتصادية المتوقعة، أدت لتأخرها في إجراء ‏التدابير اللازمة والمناسبة لمواجهة هذه الجائحة، ونتج عن ذلك كارثة إنسانية كبرى، ‏وتهاوٍ رهيب لاقتصادها؛ في المقابل لم تتوانَ حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله، ‏في النظر بحكمة وإنسانية من خلال اتخاذ عدة إجراءات احترازية وتدابير لازمة ‏لمواجهة جائحة كورونا مبكرًا، ولم تنظر لحجم خسائرها الاقتصادية بقدر ما يهمها ‏الحرص الكامل على صحة وسلامة المواطن والمقيم بمختلف الأعمار؛ بل امتد ذلك ‏للمخالف لأنظمة الإقامة فيها، وتوفير ما يلزم له في هذه الأرض الطيبة المباركة، من ‏دواء وغذاء واحتياجات معيشية، والتعامل بإنسانية راقية وتساوٍ بين الجميع، وهذا هو ‏دستور المملكة العربية السعودية المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه ‏وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم".‏

وأبان: "سارعت حكومتنا الرشيدة فورًا وبحكمة بالغة للحد من آثار الأزمة، مستعينة بالله ‏تعالى، ثم بما لديها من إمكانات كبيرة ولله الحمد، بإطلاق عدة تدابير عاجلة للتخفيف من تداعيات ‏أزمة كورونا، بما قيمته 120 مليار ريال؛ لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ ‏الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره ‏في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا، ‏وتعزز ذلك بصدور الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز -أيده الله- القاضي بصرف 9 مليارات ريال تعويضًا لأكثر من مليون ‏و200 مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا عبر نظام (ساند)، ‏وشمل عطاء وحنو الوالد القائد الوافدين، بتوجيهه -حفظه الله- للجهات المعنية ‏بتمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل لمدة 3 أشهر".‏

وأشار الأمير محمد بن متعب، إلى أنه "في ظل جائحة فيروس كورونا لم يتوقف دعم مملكة ‏الخير والإنسانية لأشقائها في الدول العربية والإسلامية والصديقة والمنظمات التابعة ‏للأمم المتحدة كعادتها دائمًا؛ فسبَق أن قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ‏الإنسانية مساعدات متنوعة ومتعددة، منذ تأسيسه عام 2015م حتى نهاية 2019م، ‏بما يزيد على 4 مليارات دولار، وما زال يواصل دوره الإنساني والريادي تجاه مختلف دول ‏وشعوب العالم المحتاجة؛ حيث قدّم مؤخرًا دعمًا ماليًّا قدره عشرة ملايين دولار، لمنظمة ‏الصحة العالمية؛ لدعمها في مكافحة فيروس كورونا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- واستجابة للنداء العاجل الذي أطلقته ‏المنظمة لجميع الدول لتكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار ‏فيروس كورونا، وامتدادًا وتأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة ‏الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم.. وواصل المركز ‏تقديمه لمجموعة متنوعة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لمواجهة تفشي الفيروس، ‏للأشقاء في اليمن وفلسطين، واللاجئين السوريين بالأردن، والأصدقاء في الصين؛ في ‏إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ‏حفظهم الله.‏

وزاد: "الدولة لم تقصر مع أبنائها وبناتها أبدًا، وآن الأوان لرجال الأعمال أن يشاركوا ‏المجتمع في عبور هذه الأزمة، ولهم في قيادتنا -حفظها الله- أفضل مثال؛ فعليهم الآن ‏الوقوف مع مجتمعهم بعدم استغلال جائحة كورونا لتحقيق مكاسب وعوائد ربحية، وأن ‏يقوموا بمبادرات وتضحيات عظيمة من أجل الوطن الذي يستحق من الجميع الكثير ‏من التفاني والمشاركة الفاعلة، ورسالتي هذه لغالبية رجال الأعمال وليس الكل؛ لأن ‏البعض يعرف متى يقوم بواجبه تجاه الوطن من نفسه وهم يشكرون على ذلك، والبعض الآخر ‏اختفى وانزوى، وآخر استغلها لمصالحه؛ فالمواطنون في بيوتهم ملتزمون بالحظر ‏وحكومتنا الرشيدة لم ولن تقصّر معهم؛ ولكن بتضافر الجهود مع قيادتنا بكل ‏إخلاص وتفانٍ لن يخسر رجال الأعمال؛ خصوصًا أن الدولة تحملت الكثير عنهم ‏وساعدتهم، وبالنسبة للمكاسب فسيأتي الوقت الذي يحققون فيه الأرباح.. وعَتَبي الشديد ‏على شركات كبيرة لم تقدم ما يستحق أن تقدمه مقارنة بما تربحه من المواطن، وعلى ‏سبيل المثال شركات الاتصالات التي تعلم أن المواطنين في أشد الحاجة لخدمة الإنترنت في ‏بيوتهم، ومع ذلك لم تقدم خصومات وعروضًا حقيقية تستحق الذكر، تخفف عن كاهل ‏رب الأسرة وأبنائه، سوى عروض بسيطة لا تُذكر؛ مع أن هذه الشركات أرباحها خيالية‏‏".‏

وقبل الختام، تضرع الأمير محمد بن متعب، إلى الله بأن يمتّع الجميع بالصحة ‏والعافية، وأن ‏يرفع عن هذه البلاد المباركة هذا الوباء وبلدان العالم كافة، وأن يحفظ ‏الله المملكة من ‏كل سوء وشر ويجنبها الفتن، ويُديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء ‏والاستقرار ‏والازدهار ورغد العيش، وأن تتواصل مسيرة النماء والعطاء والرخاء والرفاهية ‏في ظل ‏قيادتنا الرشيدة حفظها الله.

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة ‏على أكمل ‏وجه بقيادة الدكتور توفيق الربيعة، وكل العاملين ومنسوبي الوزارة، ‏الذين ‏وصفهم بـ"أبطال الصف الأول"، وكذلك الدور الرائع لكافة منسوبي القطاعات ‏الأمنية ‏والعسكرية بمختلف أجهزتها، والذين يعملون ليل نهار من خلال الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته سواءً في ‏الحد الجنوبي أو في الميدان من خلال ضبط وتنفيذ آلية حظر التجول، في وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة، ومهامهم الخفية؛ فهم كلهم "نجوم" ‏يستحقون كل إشادة ؛‏حسب وصفه.

كما أثنى على مختلف الأجهزة بمختلف الوزارات التي تتضافر وتعمل ‏‏من أجل الوطن، وتحقيقًا لتطلعات رؤية 2030، وتمنى في ختام تصريحه من الجميع ‏‏الالتزام بالبقاء في بيوتهم واستثمار أوقاتهم بما يفيدهم في دنياهم وآخرتهم.