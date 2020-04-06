قيادة وجهات وأفراد.. رسائل تَعامل السعودية مع "كورونا" يبلورها "محمد بن متعب"

أكد الباحث في مجال السياسة ومكافحة الإرهاب والجريمة، الأمير محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد آل سعود، أن جائحة كورونا "كوفيد 19"، بعثت رسالة تأكيد للعالم أجمع، أن المملكة العربية السعودية بلد الإنسانية والخير والعطاء في كل الظروف، من خلال رعايتها واهتمامها وحرصها البالغ على صحة وسلامة المواطن والمقيم على أرضها، وبرهنت بقوة على قيام قيادتنا الرشيدة بواجبها على أكمل وجه؛ من خلال بذل الغالي والنفيس لراحة المواطن، والعمل ليلًا ونهارًا بمختلف قطاعتها وأجهزتها لينعم الجميع بالصحة والسلامة.
وشدد على الحرص الشديد من قِبَل القيادة الحكيمة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين؛ مبينًا أنه "منذ تفشي الأزمة سارعت الحكومة -من خلال سفاراتها في مختلف دول العالم- بالاهتمام بالمواطنين العالقين الذين لم يتمكنوا من العودة لأرض الوطن؛ وذلك بالتكفل بإيجاد سكن آمن لهم في فنادق فاخرة، والحرص على توفير كل ما يلزمهم من عناية صحية، بحرص ومتابعة ودائمة من قِبَل سفارات المملكة حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، وصدور التوجيهات الكريمة من قبل حكومتنا الرشيدة بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج من خلال وزارة الخارجية التي ترجمت ذلك عمليًّا".
وأكمل: "كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالعمل -مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة- على مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي، وامتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها الحكومة والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، وسارعت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، والذين صدرت الأوامر السامية الكريمة بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظامًا المترتبة على التأخير عن المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحّلين، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد".
وأضاف: "إن النظرة المادية البحتة من بعض حكومات الدول الكبرى، لتَبِعات أزمة كورونا وحجم الخسائر الاقتصادية المتوقعة، أدت لتأخرها في إجراء التدابير اللازمة والمناسبة لمواجهة هذه الجائحة، ونتج عن ذلك كارثة إنسانية كبرى، وتهاوٍ رهيب لاقتصادها؛ في المقابل لم تتوانَ حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله، في النظر بحكمة وإنسانية من خلال اتخاذ عدة إجراءات احترازية وتدابير لازمة لمواجهة جائحة كورونا مبكرًا، ولم تنظر لحجم خسائرها الاقتصادية بقدر ما يهمها الحرص الكامل على صحة وسلامة المواطن والمقيم بمختلف الأعمار؛ بل امتد ذلك للمخالف لأنظمة الإقامة فيها، وتوفير ما يلزم له في هذه الأرض الطيبة المباركة، من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، والتعامل بإنسانية راقية وتساوٍ بين الجميع، وهذا هو دستور المملكة العربية السعودية المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم".
وأبان: "سارعت حكومتنا الرشيدة فورًا وبحكمة بالغة للحد من آثار الأزمة، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات كبيرة ولله الحمد، بإطلاق عدة تدابير عاجلة للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، بما قيمته 120 مليار ريال؛ لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا، وتعزز ذلك بصدور الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- القاضي بصرف 9 مليارات ريال تعويضًا لأكثر من مليون و200 مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا عبر نظام (ساند)، وشمل عطاء وحنو الوالد القائد الوافدين، بتوجيهه -حفظه الله- للجهات المعنية بتمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل لمدة 3 أشهر".
وأشار الأمير محمد بن متعب، إلى أنه "في ظل جائحة فيروس كورونا لم يتوقف دعم مملكة الخير والإنسانية لأشقائها في الدول العربية والإسلامية والصديقة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة كعادتها دائمًا؛ فسبَق أن قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات متنوعة ومتعددة، منذ تأسيسه عام 2015م حتى نهاية 2019م، بما يزيد على 4 مليارات دولار، وما زال يواصل دوره الإنساني والريادي تجاه مختلف دول وشعوب العالم المحتاجة؛ حيث قدّم مؤخرًا دعمًا ماليًّا قدره عشرة ملايين دولار، لمنظمة الصحة العالمية؛ لدعمها في مكافحة فيروس كورونا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- واستجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول لتكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وامتدادًا وتأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم.. وواصل المركز تقديمه لمجموعة متنوعة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لمواجهة تفشي الفيروس، للأشقاء في اليمن وفلسطين، واللاجئين السوريين بالأردن، والأصدقاء في الصين؛ في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله.
وزاد: "الدولة لم تقصر مع أبنائها وبناتها أبدًا، وآن الأوان لرجال الأعمال أن يشاركوا المجتمع في عبور هذه الأزمة، ولهم في قيادتنا -حفظها الله- أفضل مثال؛ فعليهم الآن الوقوف مع مجتمعهم بعدم استغلال جائحة كورونا لتحقيق مكاسب وعوائد ربحية، وأن يقوموا بمبادرات وتضحيات عظيمة من أجل الوطن الذي يستحق من الجميع الكثير من التفاني والمشاركة الفاعلة، ورسالتي هذه لغالبية رجال الأعمال وليس الكل؛ لأن البعض يعرف متى يقوم بواجبه تجاه الوطن من نفسه وهم يشكرون على ذلك، والبعض الآخر اختفى وانزوى، وآخر استغلها لمصالحه؛ فالمواطنون في بيوتهم ملتزمون بالحظر وحكومتنا الرشيدة لم ولن تقصّر معهم؛ ولكن بتضافر الجهود مع قيادتنا بكل إخلاص وتفانٍ لن يخسر رجال الأعمال؛ خصوصًا أن الدولة تحملت الكثير عنهم وساعدتهم، وبالنسبة للمكاسب فسيأتي الوقت الذي يحققون فيه الأرباح.. وعَتَبي الشديد على شركات كبيرة لم تقدم ما يستحق أن تقدمه مقارنة بما تربحه من المواطن، وعلى سبيل المثال شركات الاتصالات التي تعلم أن المواطنين في أشد الحاجة لخدمة الإنترنت في بيوتهم، ومع ذلك لم تقدم خصومات وعروضًا حقيقية تستحق الذكر، تخفف عن كاهل رب الأسرة وأبنائه، سوى عروض بسيطة لا تُذكر؛ مع أن هذه الشركات أرباحها خيالية".
وقبل الختام، تضرع الأمير محمد بن متعب، إلى الله بأن يمتّع الجميع بالصحة والعافية، وأن يرفع عن هذه البلاد المباركة هذا الوباء وبلدان العالم كافة، وأن يحفظ الله المملكة من كل سوء وشر ويجنبها الفتن، ويُديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والازدهار ورغد العيش، وأن تتواصل مسيرة النماء والعطاء والرخاء والرفاهية في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله.
وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة على أكمل وجه بقيادة الدكتور توفيق الربيعة، وكل العاملين ومنسوبي الوزارة، الذين وصفهم بـ"أبطال الصف الأول"، وكذلك الدور الرائع لكافة منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بمختلف أجهزتها، والذين يعملون ليل نهار من خلال الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته سواءً في الحد الجنوبي أو في الميدان من خلال ضبط وتنفيذ آلية حظر التجول، في وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة، ومهامهم الخفية؛ فهم كلهم "نجوم" يستحقون كل إشادة ؛حسب وصفه.
كما أثنى على مختلف الأجهزة بمختلف الوزارات التي تتضافر وتعمل من أجل الوطن، وتحقيقًا لتطلعات رؤية 2030، وتمنى في ختام تصريحه من الجميع الالتزام بالبقاء في بيوتهم واستثمار أوقاتهم بما يفيدهم في دنياهم وآخرتهم.الأمير محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد آل سعود فيروس كورونا الجديد
قال: الدولة لم تقصّر مع أبنائها وآن الأوان لرجال الأعمال أن يشاركوا لعبور الأزمة
أكد الباحث في مجال السياسة ومكافحة الإرهاب والجريمة، الأمير محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد آل سعود، أن جائحة كورونا "كوفيد 19"، بعثت رسالة تأكيد للعالم أجمع، أن المملكة العربية السعودية بلد الإنسانية والخير والعطاء في كل الظروف، من خلال رعايتها واهتمامها وحرصها البالغ على صحة وسلامة المواطن والمقيم على أرضها، وبرهنت بقوة على قيام قيادتنا الرشيدة بواجبها على أكمل وجه؛ من خلال بذل الغالي والنفيس لراحة المواطن، والعمل ليلًا ونهارًا بمختلف قطاعتها وأجهزتها لينعم الجميع بالصحة والسلامة.
وشدد على الحرص الشديد من قِبَل القيادة الحكيمة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين؛ مبينًا أنه "منذ تفشي الأزمة سارعت الحكومة -من خلال سفاراتها في مختلف دول العالم- بالاهتمام بالمواطنين العالقين الذين لم يتمكنوا من العودة لأرض الوطن؛ وذلك بالتكفل بإيجاد سكن آمن لهم في فنادق فاخرة، والحرص على توفير كل ما يلزمهم من عناية صحية، بحرص ومتابعة ودائمة من قِبَل سفارات المملكة حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، وصدور التوجيهات الكريمة من قبل حكومتنا الرشيدة بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج من خلال وزارة الخارجية التي ترجمت ذلك عمليًّا".
وأكمل: "كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالعمل -مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة- على مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي، وامتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها الحكومة والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، وسارعت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، والذين صدرت الأوامر السامية الكريمة بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظامًا المترتبة على التأخير عن المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحّلين، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد".
وأضاف: "إن النظرة المادية البحتة من بعض حكومات الدول الكبرى، لتَبِعات أزمة كورونا وحجم الخسائر الاقتصادية المتوقعة، أدت لتأخرها في إجراء التدابير اللازمة والمناسبة لمواجهة هذه الجائحة، ونتج عن ذلك كارثة إنسانية كبرى، وتهاوٍ رهيب لاقتصادها؛ في المقابل لم تتوانَ حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله، في النظر بحكمة وإنسانية من خلال اتخاذ عدة إجراءات احترازية وتدابير لازمة لمواجهة جائحة كورونا مبكرًا، ولم تنظر لحجم خسائرها الاقتصادية بقدر ما يهمها الحرص الكامل على صحة وسلامة المواطن والمقيم بمختلف الأعمار؛ بل امتد ذلك للمخالف لأنظمة الإقامة فيها، وتوفير ما يلزم له في هذه الأرض الطيبة المباركة، من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، والتعامل بإنسانية راقية وتساوٍ بين الجميع، وهذا هو دستور المملكة العربية السعودية المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم".
وأبان: "سارعت حكومتنا الرشيدة فورًا وبحكمة بالغة للحد من آثار الأزمة، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات كبيرة ولله الحمد، بإطلاق عدة تدابير عاجلة للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، بما قيمته 120 مليار ريال؛ لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا، وتعزز ذلك بصدور الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- القاضي بصرف 9 مليارات ريال تعويضًا لأكثر من مليون و200 مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا عبر نظام (ساند)، وشمل عطاء وحنو الوالد القائد الوافدين، بتوجيهه -حفظه الله- للجهات المعنية بتمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل لمدة 3 أشهر".
وأشار الأمير محمد بن متعب، إلى أنه "في ظل جائحة فيروس كورونا لم يتوقف دعم مملكة الخير والإنسانية لأشقائها في الدول العربية والإسلامية والصديقة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة كعادتها دائمًا؛ فسبَق أن قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات متنوعة ومتعددة، منذ تأسيسه عام 2015م حتى نهاية 2019م، بما يزيد على 4 مليارات دولار، وما زال يواصل دوره الإنساني والريادي تجاه مختلف دول وشعوب العالم المحتاجة؛ حيث قدّم مؤخرًا دعمًا ماليًّا قدره عشرة ملايين دولار، لمنظمة الصحة العالمية؛ لدعمها في مكافحة فيروس كورونا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- واستجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول لتكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وامتدادًا وتأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم.. وواصل المركز تقديمه لمجموعة متنوعة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لمواجهة تفشي الفيروس، للأشقاء في اليمن وفلسطين، واللاجئين السوريين بالأردن، والأصدقاء في الصين؛ في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله.
وزاد: "الدولة لم تقصر مع أبنائها وبناتها أبدًا، وآن الأوان لرجال الأعمال أن يشاركوا المجتمع في عبور هذه الأزمة، ولهم في قيادتنا -حفظها الله- أفضل مثال؛ فعليهم الآن الوقوف مع مجتمعهم بعدم استغلال جائحة كورونا لتحقيق مكاسب وعوائد ربحية، وأن يقوموا بمبادرات وتضحيات عظيمة من أجل الوطن الذي يستحق من الجميع الكثير من التفاني والمشاركة الفاعلة، ورسالتي هذه لغالبية رجال الأعمال وليس الكل؛ لأن البعض يعرف متى يقوم بواجبه تجاه الوطن من نفسه وهم يشكرون على ذلك، والبعض الآخر اختفى وانزوى، وآخر استغلها لمصالحه؛ فالمواطنون في بيوتهم ملتزمون بالحظر وحكومتنا الرشيدة لم ولن تقصّر معهم؛ ولكن بتضافر الجهود مع قيادتنا بكل إخلاص وتفانٍ لن يخسر رجال الأعمال؛ خصوصًا أن الدولة تحملت الكثير عنهم وساعدتهم، وبالنسبة للمكاسب فسيأتي الوقت الذي يحققون فيه الأرباح.. وعَتَبي الشديد على شركات كبيرة لم تقدم ما يستحق أن تقدمه مقارنة بما تربحه من المواطن، وعلى سبيل المثال شركات الاتصالات التي تعلم أن المواطنين في أشد الحاجة لخدمة الإنترنت في بيوتهم، ومع ذلك لم تقدم خصومات وعروضًا حقيقية تستحق الذكر، تخفف عن كاهل رب الأسرة وأبنائه، سوى عروض بسيطة لا تُذكر؛ مع أن هذه الشركات أرباحها خيالية".
وقبل الختام، تضرع الأمير محمد بن متعب، إلى الله بأن يمتّع الجميع بالصحة والعافية، وأن يرفع عن هذه البلاد المباركة هذا الوباء وبلدان العالم كافة، وأن يحفظ الله المملكة من كل سوء وشر ويجنبها الفتن، ويُديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والازدهار ورغد العيش، وأن تتواصل مسيرة النماء والعطاء والرخاء والرفاهية في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله.
وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة على أكمل وجه بقيادة الدكتور توفيق الربيعة، وكل العاملين ومنسوبي الوزارة، الذين وصفهم بـ"أبطال الصف الأول"، وكذلك الدور الرائع لكافة منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بمختلف أجهزتها، والذين يعملون ليل نهار من خلال الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته سواءً في الحد الجنوبي أو في الميدان من خلال ضبط وتنفيذ آلية حظر التجول، في وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة، ومهامهم الخفية؛ فهم كلهم "نجوم" يستحقون كل إشادة ؛حسب وصفه.
كما أثنى على مختلف الأجهزة بمختلف الوزارات التي تتضافر وتعمل من أجل الوطن، وتحقيقًا لتطلعات رؤية 2030، وتمنى في ختام تصريحه من الجميع الالتزام بالبقاء في بيوتهم واستثمار أوقاتهم بما يفيدهم في دنياهم وآخرتهم.