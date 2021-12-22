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قالت: تأكّد من احتواء الدواء على المادة بعدة طرق منها جدول المكونات

"الغذاء والدواء": استخدام الـ "باراسيتامول" مع هذه الأدوية خطر على الأطفال

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نصحت هيئة الغذاء والدواء بتجنب استخدام الـ "باراسيتامول" مع دواء آخر يحمل المادة نفسها، لتفادي إعطاء جرعة زائدة للطفل.

وأفادت الهيئة بأن تقديم جرعة باراسيتامول للطفل مع أدوية، مثل أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية والسعال؛ قد يعرّض الطفل لجرعة زائدة.

وأكّدت في إنفوجرافيك على حسابها، أنه يمكن التأكد من وجود مادة الباراسيتامول بتلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، وسؤال الطبيب أو الصيدلي عن مكوناته، مع إمكانية وجود عبارة على علبة الدواء تفيد باحتوائه على الباراسيتامول.