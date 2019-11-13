





17

ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول

"التعليم" تعلن بدء الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"

أعلنت وزارة التعليم بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول، صرحت بذلك المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري.