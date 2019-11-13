"التعليم" تعلن بدء الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"

ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول

أعلنت وزارة التعليم بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول، صرحت بذلك المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري.

وزارة التعليم خبرات 4"

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13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 05:28 PM

ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول

"التعليم" تعلن بدء الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التعليم بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول، صرحت بذلك المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري.

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وزارة التعليم خبرات 4"

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