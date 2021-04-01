إعلان نتائج القبول المبدئي لعدد من الرتب لـ"المدني"

متاحة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتب "وكيل رقيب - عريف - جندي أول" رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول؛ يمكن مراجعة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa.