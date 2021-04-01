إعلان نتائج القبول المبدئي لعدد من الرتب لـ"المدني"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتب "وكيل رقيب - عريف - جندي أول" رجال.
ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول؛ يمكن مراجعة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa.
متاحة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتب "وكيل رقيب - عريف - جندي أول" رجال.
ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول؛ يمكن مراجعة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa.