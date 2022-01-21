محترف الهلال "كاريلو" عقب التعادل وفقدان النقاط: سنقاتل حتى النهاية

نشر المحترف البيروفي في صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، اللاعب أندريه كاريلو تدوينة قال فيها: "سنقاتل حتى النهاية" وذلك عبر صفحته على موقع أنستغرام.



وجاءت تغريدة اللاعب عقب خسارة الهلال لنقطتين اليوم في خضم صراعه مع الاتحاد والنصر للزحف نحو صدارة جدول ترتيب المسابقة.



وانتهت المباراة التي جمعت الهلال مع الباطن ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



ويملك الهلال 31 نقطة متأخراً عن الاتحاد المتصدر بـ10 نقاط وعن النصر صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، مع مباراة مؤجلة.