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قال إن التفاصيل ستعلن لاحقاً لضمان استفادة أكبر شريحة من الملاك

"بن حثلين": أول نسخة من مزاين المناطق للإبل سيقام العام المقبل

زف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين بشرى لملاك الإبل بإقامة مزاين المناطق للإبل العام المقبل.

وفي التفاصيل، قال "بن حثلين " في تغريدة على تويتر: انتهينا من دراسة إقامة ‫مزاين المناطق وكانت إيجابية للغاية وستقام أول نسخة العام المقبل 2021 ، ولضمان استفادة أكبر شريحة من ملاك الإبل الأعزاء سيتم إعلان التفاصيل في وقتٍ لاحق بإذن الله.