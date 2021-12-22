كورونا في 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 90 ألف إصابة و381 حالة جديدة بالمغرب

الفيروس أصاب أكثر من 30 ألفًا في إيطاليا و92 كويتيًا و333 فلسطينيًا

سجّلت بريطانيا 90,629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و172 وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,542,143، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,433.

وفي إيطاليا، بلغت الإصابات الجديدة 30798 إصابة و 137 وفاة، حيث أوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 5.4 ملايين، والوفيات 135931.

وعربيًا، سجلت الكويت 92 إصابة جديدة وشفاء 27 دون تسجيل وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث ذكرت وزارة الصحة الكويتية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 414270، وحالات الشفاء 411145 فيما استقرت الوفيات عند 2466.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 381 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 953297 إصابة، وسجلت الثلاثاء 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14814، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936783 حالة.

وفي فلسطين، بلغت الإصابة الجديدة المسجلة 333 إصابة جديدة و7 وفيات بـ"كورونا" و285 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وسجلت موريتانيا 56 إصابة جديدة، حيث أشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 40182 والوفيات 857 شخصًا.