نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج دورتي الحرب التاسعة والقيادة والأركان

بمشاركة عدد من ضباط أفرع القوات المسلحة و29 ضابطاً من 15 دولة عربية وإسلامية وصديقة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز حفل تخريج دورة الحرب التاسعة ودورة القيادة والأركان (44) اليوم بمقر كلية القيادة والأركان.

وبهذه المناسبة ألقى قائد الكلية كلمة أكد فيها دورة الحرب التاسعة أهلت الضباط في مجال إعداد وتطوير القوات المسلحة والتخطيط لاستخدامها وقياداتها على المستويين الاستراتيجي والعملياتي.

وأضاف أنه شارك في دورة القيادة والأركان الرابعة والأربعين عدد من ضباط أفرع القوات المسلحة والقوات العسكرية الأخرى وكذلك عدد (29) ضابطاً من خمسة عشر دولة عربية وإسلامية وصديقة، وذلك لما وصلت إليه كلية القيادة والأركان والقوات المسلحة من مكانة عملية وعسكرية بما وفرته لها قيادتنا الحكيمة من إمكانات ودعم في جميع المجالات.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، تلتها كلمة الخريجين من الدول الشقيقة والصديقة، ثم أعلنت النتائج وتكريم المتفوقين، وتم التقاط الصور التذكارية.