"هلال الشمالية" يكرم "العنزي" مُنقذ مسافر الخطوط السعودية

نظير عمله الإنساني بإسعاف حاله طارئة على متن الرحلة رقم 321

كرمت الإدارة العامة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية المسعف عبدالعزيز بن عبدالله الرسلاني العنزي، نظير عمله الإنساني بإسعاف حاله طارئة على متن الخطوط السعودية.

وكان "العنزي" قد ساهم- بعد مشيئة الله- في إنقاذ حالة تعرضت لهبوط في الدورة الدموية في أثناء عودة الرحلة رقم 321 من القاهرة إلى الرياض، على متن الخطوط السعودية منتصف شهر ذي القعدة الماضي.

وكما هو متبع دولياً بأن يتم الإعلان من مقصورة الطائرة عن وجود أطباء عند حدوث أزمة؛ فقد أُعلن لركاب الطائرة عقب معاناة مسافر عشريني واستنجاد المجاورين له في المقاعد بطاقم الطائرة الذين بدورهم وجهوا النداء للركاب.

وتقدم فني طب الطوارئ في الهلال الأحمر بالحدود الشمالية المسعف عبدالعزيز بن عبدالله العنزي، مبرزاً بطاقة عمله، وباشر الحالة برفقة طبيب باتحاد كرة القدم المصرية، وتبين إصابته بهبوط في الدورة الدموية، وضيق بالتنفس، وانخفاض بضغط الدم، وتم إعطاؤه أكسجين، وأدوية وسوائل حتى استعاد المريض وعيه.

وعند وصول الطائرة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض باشرت فرقة إسعافية الحالة وتم تقديم الإجراء المناسب.