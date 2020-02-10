مصادر تكشف حقيقة نزع ملكية أراضٍ بمخطط "الشرائع 4" واللوحة الجدارية

مشروع الدائري الخامس وصلة "الشميسي - الكر" لم يتم البدء بمراحله حتى الآن

كشفت مصادر "سبق"، حقيقة ما يتم تداوله بين سكان الشرائع بمكة المكرّمة، حول نزع ملكيات عددٍ من المباني والأراضي لمصلحة الطريق الدائري الخامس.

وأكّدت المصادر أن اللوحة الإعلانية الجدارية المتداولة، تخص مخطط ولي العهد 4 جنوبي مكة المكرّمة، وليس مخطط الشرائع 4، كما يروّج لذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وبين سكان أهالي الشرائع.

ويجري حالياً استكمال المرحلة الثانية من مشروع الدائري الخامس وصلة "الشميسي - الكر"، وتقف وراء المشروع وزارة النقل، ويتكون من مراحل عدة، ولم يتم البدء بها حتى الآن.

الشرائع مكة المكرمة

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10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 01:51 PM

مشروع الدائري الخامس وصلة "الشميسي - الكر" لم يتم البدء بمراحله حتى الآن

مصادر تكشف حقيقة نزع ملكية أراضٍ بمخطط "الشرائع 4" واللوحة الجدارية

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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كشفت مصادر "سبق"، حقيقة ما يتم تداوله بين سكان الشرائع بمكة المكرّمة، حول نزع ملكيات عددٍ من المباني والأراضي لمصلحة الطريق الدائري الخامس.

وأكّدت المصادر أن اللوحة الإعلانية الجدارية المتداولة، تخص مخطط ولي العهد 4 جنوبي مكة المكرّمة، وليس مخطط الشرائع 4، كما يروّج لذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وبين سكان أهالي الشرائع.

ويجري حالياً استكمال المرحلة الثانية من مشروع الدائري الخامس وصلة "الشميسي - الكر"، وتقف وراء المشروع وزارة النقل، ويتكون من مراحل عدة، ولم يتم البدء بها حتى الآن.

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الشرائع مكة المكرمة

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