برنت يتجاوز حد الـ63 دولارًا لأول مرة منذ العام الماضي

سعر نفط خام غرب تكساس ارتفع في الوقت ذاته بنسبة 1.4%

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل في بورصة لندن، بنسبة 1.31٪، وبلغت ذروتها عند 63.27 دولارًا للبرميل.

وكان خام برنت قد تجاوز سعر 63 دولارًا للبرميل في آخر مرة في يناير 2020 وفق "رويترز".

وبحلول الساعة 02:21 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر برنت بنسبة 1.39%، وجرى تداوله عند مستوى 63.3 دولارًا للبرميل، وارتفع في الوقت ذاته سعر نفط خام غرب تكساس بنسبة 1.4% إلى 60.2 دولارًا.

النفط أسعار النفط

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15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442 09:56 AM

سعر نفط خام غرب تكساس ارتفع في الوقت ذاته بنسبة 1.4%

برنت يتجاوز حد الـ63 دولارًا لأول مرة منذ العام الماضي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل في بورصة لندن، بنسبة 1.31٪، وبلغت ذروتها عند 63.27 دولارًا للبرميل.

وكان خام برنت قد تجاوز سعر 63 دولارًا للبرميل في آخر مرة في يناير 2020 وفق "رويترز".

وبحلول الساعة 02:21 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر برنت بنسبة 1.39%، وجرى تداوله عند مستوى 63.3 دولارًا للبرميل، وارتفع في الوقت ذاته سعر نفط خام غرب تكساس بنسبة 1.4% إلى 60.2 دولارًا.

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