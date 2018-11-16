أمير الجوف يتفقد محافظات وقرى المنطقة المتضررة من السيول

وجه بسرعة العمل على إيجاد الحلول الجذرية

تفقد الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, محافظات وقرى المنطقة عقب الأمطار التي شهدتها هذه الأيام، التي سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ووقف أمير الجوف يرافقه عدد من المسؤولين بالمنطقة على مواقع السيول التي شهدتها محافظة دومة الجندل.

بعد ذلك توجه أمير الجوف لمحافظة طبرجل مروراً بالقرى التي شهدت جريان السيول، ووقف على المواقع المتضررة من السيول.

وتوجه لمحافظة القريات التي شهدت أمطاراً غزيرة ومياهاً منقولة، ألحقت بعض الأضرار في عدد من القرى وزار قرى غطي وباير والناصفة.

كما استقل مع عدد من المسؤولين الطائرة العامودية التابعة للدفاع المدني, واطلع على حجم تلك الأضرار، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية لرفع أضرار الأمطار والسيول، والحلول العاجلة التي قامت بها تلك الجهات وإيواء سكان أهل القرى التي تم إخلاؤها، حيث تابع ميدانياً وداخل الأحياء تلك الجهود.

وقدم أمير الجوف شكره للدفاع المدني والبلديات وفرع وزارة النقل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على ما قامت به تلك الجهات ذات العلاقة من تضافر للجهود، موجهاً سموه بإيجاد الحلول العاجلة والعمل على الحلول الدائمة بعد اطلاعه على المخططات ومسارات الأودية، كما وجه سموه الشكر للمواطنين المتطوعين والذين ساهموا في خدمة المتضررين.