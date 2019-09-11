بقيمة مليارية.. 5 شركات جديدة لنظافة مكة والقرى التابعة

العقود تستهدف توفير 12 ألف عامل وسائق و8 آلاف مُعَدة

وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خمسةَ عقود لمشاريع النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها؛ وذلك مع كبرى الشركات الوطنية المتخصصة.

وتستهدف العقود، توفير 12 ألف عامل وسائق، وثمانية آلاف مُعَدة متنوعة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي، وتوفير مراقبة إلكترونية لخدمات جمع ونقل النفايات.

وبلغ إجمالي قيمة العقود الموقّعة 2.396.393.265 ريالًا، لخمس سنوات من وقت التعاقد.