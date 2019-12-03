وفاة المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم

تدهورت حالته فجر اليوم ونُقل إلى العناية المركزة

تُوفي الفنان المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم، اليوم الثلاثاء، عن 62 عاماً في مستشفى المعادي العسكري بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونقل موقع "صدى البلد" المصري، عن مصدر داخل المستشفى، أن حالة شعبان عبدالرحيم تدهورت، فجر اليوم، ونُقل إلى غرفة العناية المركزة، وتُوفي بعدها.

شعبان عبدالرحيم القاهرة

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03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 01:11 PM

تدهورت حالته فجر اليوم ونُقل إلى العناية المركزة

وفاة المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تُوفي الفنان المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم، اليوم الثلاثاء، عن 62 عاماً في مستشفى المعادي العسكري بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونقل موقع "صدى البلد" المصري، عن مصدر داخل المستشفى، أن حالة شعبان عبدالرحيم تدهورت، فجر اليوم، ونُقل إلى غرفة العناية المركزة، وتُوفي بعدها.

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