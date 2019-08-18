"العمليات الأمنية": جارٍ العمل على إعادة التيار الكهربائي في الليث

في أعقاب الرياح الشديدة المثيرة للأتربة التي تشهدها المحافظة

قال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 إنه وردت بلاغات عدة عن انقطاع التيار الكهربائي في كل من (الوسقة والشواق والحراتيم والرويس والحسانية وسلم الزواهر)، وأجزاء من الشاقة الشمالية والجنوبية التابعة لمحافظة الليث؛ وذلك بسبب الرياح الشديدة المثيرة للأتربة التي تشهدها المحافظة.

وأعلن المركز سقوط 29 عمودًا لتوزيع الكهرباء في المحافظة، مؤكدًا أنه تمت إحالة البلاغات لشركة الكهرباء، وجارٍ العمل على إعادة التيار الكهربائي لوضعه الطبيعي.

وعلى صعيد متصل، أفاد شهود عيان بأن عددًا من المركبات تضررت من جراء سقوط الأعمدة الكهربائية على طريق الساحل الدولي جدة - جازان.