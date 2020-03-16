آخر مستجدات "كورونا" حول العالم: إصابات ووفيات وإغلاق المرافق ومنع التجمعات

الجهود الدولية تتضافر للحد من انتشاره

تتضافر الجهود الدولية للحد من تفشي وباء كورونا الذي يواصل حصد الأرواح، والانتشار في أنحاء العالم.

وتشير الإحصائيات إلى تسجيل 174036 إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حتى الآن، وبلغت الوفيات 6685 حالة، وشُفي من الوباء 77842.

وفيما يأتي أبرز المستجدات المتعلقة بوباء كورونا في العديد من الدول حول العالم:

- أكدت الصومال اليوم الاثنين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

- ارتفع تعداد الوفيات في هولندا من جراء فيروس كورونا إلى 24، في حين بلغت الإصابات 1423.

- أغلقت تونس الحدود البرية مع ليبيا بسبب فيروس كورونا.

- تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 344.

- ارتفع تعداد المصابين بكورونا في إسبانيا إلى 8744، وعدد الوفيات إلى 297.

- أعلنت إيران تسجيل 129 وفاة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالي إلى 853، في حين سجَّلت 1053 إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة.

- قررت قطر التي سجَّلت 38 إصابة جديدة إغلاق المطاعم والمقاهي، وحظرت التجمعات الكبيرة.

- أعلن المغرب إغلاق المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب.

- قرر عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إغلاق المقاهي والمطاعم، ومنع التنقل إلى المدن الأخرى.

- وصل تعداد المصابين في تايلاند إلى 147 مع تسجيل 33 إصابة جديدة.

- فرض الأردن حجرًا صحيًّا إجباريًّا على جميع القادمين من المطارات والمعابر الحدودية.

- أعلنت السلطات المصرية اليوم الاثنين ارتفاع عدد المصابين في البلاد إلى 150، من بينهم 80 مصريًّا.

- وصل تعداد المصابين في سويسرا إلى 2200، في حين أغلقت ألمانيا حدودها جزئيًّا مع خمس دول سعيًا لاحتواء انتشار الفيروس.

- كشفت أرمينيا اليوم الاثنين أنها تدرس إعلان حال الطوارئ بسبب فيروس كورونا.

- سجلت البحرين اليوم الاثنين أول وفاة بفيروس كورونا، وهي لمواطنة بحرينية، عمرها 65 عامًا.

- أعلنت الكويت تسجيل 11 إصابة جديدة بالمرض.

- ذكرت الخارجية الصينية في بيان أنه تم تسجيل 6 إصابات بكورونا لأشخاص قادمين من الخارج، مضيفة بأن الحالات المصابة بكورونا والمستوردة من الخارج أصبحت تمثل الخطر الرئيسي على البلاد.

- بيَّنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن 14 شخصًا توفوا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3213 في أنحاء البلاد، ويرتفع الرقم الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80860 حالة.

- ذكرت تقارير إعلامية مكسيكية أن المكسيك سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

- قال رئيس بيرو مارتن فيزكارا إن بلاده ستغلق الحدود لكبح انتشار كورونا، داعيًا المواطنين لبدء حجر صحي ذاتي لمدة 15 يومًا.

- لأول مرة.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ100.

- سجَّلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة في أكبر زيادة يومية، وسط مخاوف بشأن قدرة نظامها الصحي المجهد على مواجهة الزيادة المستمرة في أعداد المصابين. وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا 24747 حالة، فضلاً عن 1809 حالات وفاة.

- وارتفعت الوفيات في إقليم لومبارديا الإيطالي إلى 1420 بعد تسجيل 202 وفاة جديدة.

- أعلن رئيس بلدية نيويورك أنه سيغلق بدءًا من اليوم الاثنين كل المدارس الحكومية في المدينة التي يرتادها نحو 1.1 مليون طالب، في إجراء يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

- قالت وزارة الصحة اليابانية إنها حددت 15 بؤرة لفيروس كورونا في مواقع متفرقة من البلاد. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وثيقة للوزارة أن أكبر البؤر تقع في منطقة أوساكا، وبها أكثر من 50 حالة عدوى.

- أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإغلاق الأنشطة التجارية، وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات وفي العاصمة كراكاس بدءًا من اليوم الاثنين؛ وذلك في مساعٍ لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

- قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إن بلاده ستغلق حدودها مع إسبانيا أمام السياح لمدة شهر على الأقل لكبح فيروس كورونا.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل ليصل إلى 250.

- ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا اليوم الاثنين إلى 18 حالة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة في أعلى زيادة يومية للفيروس منذ إعلان أول حالة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.