"التجارة" تعلن استدعاء 2559 غسالة حديثة من هذا النوع

أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 2,559 غسالة "ARISTON" موديلات 2019 - 2021 لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة وسحب الغسالة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
دعت للتحقق من الرقم التسلسلي واسترداد مبلغ الشراء نقداً
أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 2,559 غسالة "ARISTON" موديلات 2019 - 2021 لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة وسحب الغسالة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.