"التجارة" تعلن استدعاء 2559 غسالة حديثة من هذا النوع

دعت للتحقق من الرقم التسلسلي واسترداد مبلغ الشراء نقداً

أعلنت وزارة التجارة اليوم عن ⁧#استدعاء⁩ 2,559 غسالة "ARISTON" موديلات 2019 - 2021 لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

⁧ودعت الوزارة للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة وسحب الغسالة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.