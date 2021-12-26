"التجارة" تعلن استدعاء 2559 غسالة حديثة من هذا النوع

دعت للتحقق من الرقم التسلسلي واسترداد مبلغ الشراء نقداً

أعلنت وزارة التجارة اليوم عن ⁧#استدعاء⁩ 2,559 غسالة "ARISTON" موديلات 2019 - 2021 لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

⁧ودعت الوزارة للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة وسحب الغسالة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 03:33 PM

دعت للتحقق من الرقم التسلسلي واسترداد مبلغ الشراء نقداً

"التجارة" تعلن استدعاء 2559 غسالة حديثة من هذا النوع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة اليوم عن ⁧#استدعاء⁩ 2,559 غسالة "ARISTON" موديلات 2019 - 2021 لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

⁧ودعت الوزارة للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة وسحب الغسالة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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