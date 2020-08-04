الزعاق حول انتهاء حقبة الجفاف وبداية دورة الأمطار: لا أساس علمي

قال: الأمور طبيعية جداً من حيث الحرارة والأمطار.. دورات على فترات

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن ما يشاع حول انتهاء حقبة دورة الجفاف وولادة دورة مناخية جديدة تبدأ في 2024 ومخاضها استمرار الأمطار دون انقطاع، كلام لا يستقيم البتة ولا يتكئ على أي أساس رصدي ولا علمي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأمور طبيعية جداً من حيث الحرارة والأمطار ولها دورات تعيد سيرتها الأولى على فترات متباعدة ومتقاربة.