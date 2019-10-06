"الشهراني" إلى رتبة "عميد"

يتلقى العميد البحري عبدالله بن محمد بن فيصل المنبهي الشهراني، التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب، بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عميد" بوزارة الدفاع.

وعبّر العميد "الشهراني" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية؛ مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.