الكويت تسجل 991 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 10277 حالة

وزارة الصحة: أصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 75 وفاة

سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية، 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 10277 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها سجّلت 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 75 حالة.