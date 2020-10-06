"كوالكوم" تستعد لإدخال الهواتف الذكية "مرحلة جديدة"

في حدث افتراضي لن يكون في جزر هاواي كما هو معتاد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "كوالكوم" الأمريكية تستعد لإدخال الهواتف الذكية إلى مرحلة جديدة من السرعة والميزات والتقنيات المتميزة.

وأوضح موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص، أن "كوالكوم" تستعد لأن تطلق معالجها الخارق الجديد "سنابدراغون 875" في الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وستكشف "كوالكوم" عن معالجها الجديد في حدث افتراضي، ولن يكون في جزر هاواي كما هو معتاد.

ويتوقع الخبراء أن تقدم "كوالكوم" أداءً مختلفاً في معالجها "سنابدراجون 875"، حيث يقدم أداءً أسرع وأكثر كفاءة في استخدام البطارية.

كما ستقدم "كوالكوم" أيضاً ميزات أفضل لدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وميزات جديدة للكاميرا.

ولم تعلن شركات تقنية أخرى بعد عن نيتها اعتماد المعالج الجديد الخارق، لكن يبدو أن عدداً كبيراً من الشركات ستعتمده في هواتفها قبل معرض المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية في لاس فيغاس يناير 2021.

وتعد شركة "سامسونج" وسلسلة "جلاكسي إس" الشهيرة، هي أولى العلامات التجارية دوماً التي تعتمد على شرائح "سنابدراجون" الجديدة.