"الندوة" تُشيد بجهود المملكة في التعليم ودعمها لمساره كخيار أمثل لتنمية المجتمعات

بمناسبة اليوم العالمي.. وقالت: صارت مقصدًا للطلاب والباحثين والمتعلمين

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم في 24 يناير من كل عام، بما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود مشكورة في دفع مسار التعليم كخيار أمثل للتنمية المجتمعية وارتقاء الشعوب؛ حيث وفرت الفرص والمنح التعليمية للراغبين من شباب العالم للالتحاق بجامعاتها المحلية أو تلك التي أسستها المملكة في الخارج، حتى صارت مقصدًا للطلاب والباحثين والمتعلمين.

ولفتت الندوة العالمية إلى أن جهودها في ميدان التعليم تأتي استلهامًا من توجه المملكة في هذا الإطار؛ حيث اعتنت بميدانه، فأنشأت المدارس والجامعات والمعاهد والفصول الدراسية والمراكز البحثية في العديد من دول العالم؛ خاصة تلك التي تفتقر مجتمعاتها إلى الدعم اللازم لتعليم أبنائها.

واستطاع برنامج المنح الدراسية بالندوة العالمية -بعون الله- أن يوفر آلاف الفرص التعليمية للشباب والدارسين في الجامعات السعودية والعالمية خلال السنوات الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا في تخريج الكوادر العلمية المتميزة والكفاءات الدراسية المتفوقة من الطلاب في العديد من التخصصات العلمية والدراسية التي كان لها تأثيرها الإيجابي الهادف في نفع أوطانهم ومجتمعاتهم.