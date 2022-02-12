"أوستن" يأمر بإعادة تمركز القوات الأمريكية خارج أوكرانيا

"كيربي" أشار إلى استمرار واشنطن بعلاقتها مع جيش كييف

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بإعادة تمركز قوات "فلوريدا غارد" (الحرس الوطني لفلوريدا) خارج أوكرانيا.

وبين "كيربي" على "تويتر" أن هذه الخطوة من أجل الحذر والسلامة والأمن لموظفينا وهم الهم الأساسي.

وقال المتحدث: "نحن نظل ملتزمين بعلاقتنا مع القوات المسلحة الأوكرانية".

ويتكون الحرس الوطني لفلوريدا من ما يقرب من 12000 عضو ملتزمون بخدمة مواطني ومجتمعات فلوريدا.