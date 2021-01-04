أمير الكويت يترأس وفد بلاده في اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالسعودية

المقرر عقدھا في محافظة العلا

يتوجه أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له یوم غد الثلاثاء إلى المملكة العربیة السعودیة، وذلك لترؤس وفد دولة الكویت في اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والمزمع عقدھا في محافظة العلا.

أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 05:58 PM

المقرر عقدھا في محافظة العلا

أمير الكويت يترأس وفد بلاده في اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالسعودية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يتوجه أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له یوم غد الثلاثاء إلى المملكة العربیة السعودیة، وذلك لترؤس وفد دولة الكویت في اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والمزمع عقدھا في محافظة العلا.

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أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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