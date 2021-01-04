أمير الكويت يترأس وفد بلاده في اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالسعودية

المقرر عقدھا في محافظة العلا

يتوجه أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له یوم غد الثلاثاء إلى المملكة العربیة السعودیة، وذلك لترؤس وفد دولة الكویت في اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والمزمع عقدھا في محافظة العلا.