"الصحة العالمية" توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "استرازينيكا"

القرار يسمح ببدء توزيعه على الدول الفقيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد؛ ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض أفقر دول العالم.

وأفادت المنظمة في بيان أوردته "فرانس24" بأنها أدرجت اليوم نسختين من لقاح استرازينيكا - أكسفورد ضد "كوفيد-19" للاستخدام في حالات الطوارئ؛ ما يعطي الضوء الأخضر للقاح؛ ليتم طرحه عالميًّا من خلال آلية "كوفاكس"، في إشارة إلى البرنامج الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.