ضحايا كورونا في 3 دول.. 296 وفاة جديدة بالمكسيك و62 بمصر و34 بكوريا الجنوبية

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، يوم الثلاثاء، تسجيل 296 وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في البلاد، و3307 إصابات؛ ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة، إلى 294246، وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و887873.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 949 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ووفاة 62 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 358578؛ من ضمنهم 297536 حالة تمّ شفاؤها، و20474 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، تسجيل كوريا الجنوبية 5123 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 452350 إصابة.

كما سجّلت البلاد 34 حالة وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3658 وفاة.