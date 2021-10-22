78,101 إصابة و1,414 وفاة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم

فيما وصل إجمالي ‏‏‏الإصابات بالبلاد إلى 45,235,796 والوفيات 731,931

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 78,101 إصابة ‏جديدة و1,414 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 45,235,796، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 731,931.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443 11:27 PM

فيما وصل إجمالي ‏‏‏الإصابات بالبلاد إلى 45,235,796 والوفيات 731,931

78,101 إصابة و1,414 وفاة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 78,101 إصابة ‏جديدة و1,414 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 45,235,796، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 731,931.‏

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