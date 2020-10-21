"ابن داود": حجم سوق التجزئة للمواد الغذائية سيصل إلى 57 مليارًا في عام 2024

بمعدل ارتفاع 5 %.. المساحات الكبيرة للمراكز أعطت أريحة أكثر للتسوق خلال الجائحة

كشف أحمد بن داود الرئيس التنفيذي لشركة ابن داود القابضة، خلال مداخلته مع "العربية"، عن أن آخر الدراسات الحديثة تشير إلى أن حجم سوق التجزئة للمواد الغذائية يصل إلى 57 مليار ريال وبمعدل 5 % بحلول عام 2024.

وحول تأثيرات جائحة كورونا على التسوق، قال ابن داود: "المساحات الكبيرة لمراكز التسوق "سوبر ماركت" و"هايبر ماركت"، أعطت المتسوقين الأريحية خلال فترة الجائحة وهو ما ساعد بارتفاع الطلب"، مضيفًا أن "الاختلاف هو عدد الزيارات أقل لكن بحجم سلة أكبر، أما بعد الجائحة فالزيارات أكثر لكن حجم سلة أصغر".

يُذكر أن سهم ابن داود ارتفع بالحد الأقصى مع بدء إدراجه في السوق المالية السعودية "تداول" اليوم محققًا مكاسب بنسبة 10 %، ليصل إلى 105.5 ريال، بتداولات نشطة للغاية.

وبلغت قيمة التداولات على السهم عند الساعة 11:33 بتوقيت السعودية، نحو 3.1 مليون ريال، وكمية التداول 31 ألف سهم، وفاقت طلبات الشراء 20 مليون سهم.

وكانت "تداول" أعلنت أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة ابن داود القابضة في السوق الرئيسة ابتداءً من اليوم، برمز تداول 4161 وبالرمز الدولي SA154HG210H6، وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 %.

وأعلنت شركة ابن داود القابضة مع شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، وجي بي مورغان العربية السعودية، بصفتيهما مستشارين ماليين، عن اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهمها الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد، حيث شهدت اكتتاب 324 ألف مكتتب من الأفراد ضخوا 3.06 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 1396 %.

وتم تخصيص سبعة أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 0.05964 %.