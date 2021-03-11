توجيه من "السديس".. تفعيل ما أقره "الوزراء" من العناية بالابتكار والإبداع

أكد أن هذا القرار لتطوير الأعمال الإدارية والخدمية وتحقيق "خطة 2024"

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتفعيل ما أقره مجلس الوزراء من العناية بالبحث والتطوير والريادة والابتكار.

وأكد أن هذا القرار يأتي لتشجيع وتنظيم جهود الإبداع والابتكار وتطوير مخرجات الأعمال الإدارية والخدمية، وتحقيق ما تتطلع إليه الرئاسة في خططها لعام (2024) من تطوير لمنظومة خدماتها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

وسأل "السديس" الله -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله؛ لجهودهما المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين.