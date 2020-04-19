عدد مصابي "كورونا" في قطر يرتفع إلى 5448 حالة

وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 440 حالة إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 440 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 5448 حالة.

وقالت الوزارة: شفاء 8 حالات من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 518 حالة.