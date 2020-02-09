"جروس": "الوحدة" يعيش أفضل حالاته الفنية.. نحن مرهقون بدنياً

قال كريستيان جروس: لدينا مواجهة صعبة غداً أمام منافس قوي، وسنلعب بنفس حماسنا الذي لعبنا به في مواجهة الملحق أمام "استقلال دوشنبه" الطاجيكي، هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوار دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وجاء حديث المدير الفني لنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة "الوحدة" الإماراتي في دوري الأبطال.

وتابع: نحن فريق رياضي محترف، وعلينا عدم التأثر بالغيابات وإيجاد البديل المناسب في كل مراكز اللعب، والمؤكد غداً هو غياب الكابتن عمر السومة.

وأضاف: سعيد جداً بالعودة في النتيجة في لقاء "الاتفاق" الماضي، وهذا دليل على قتال اللاعبين وروحهم العالية، وهذا شيء مهم للغاية.

وأوضح المدرب السويسري أن فريق الوحدة الإماراتي في أفضل حالاته الفنية حالياً، ونحن نلعب كل (3) أيام مواجهة، وهذا أمر مؤثر على الأداء البدني، لكننا جاهزون للمواجهة، وهدفنا حصد نقاط المباراة كاملة.

وختم حديثه بالقول: نلعب جميع المباريات من أجل الفوز في جميع البطولات التي نشارك فيها، والدوري السعودي دوري قوي للغاية والمستويات الفنية فيه متقاربة بين جميع الفرق، ونستطيع التعامل مع الانتقادات بشكل مثالي.

من جانبه، قال الكابتن حسين عبدالغني: لدينا أهداف محددة في مواجهة الغد، وهي العودة من أبوظبي بتحقيق نتيجة إيجابية. لقاء الغد صعب على الفريقين، وكل فريق لديه دراية كاملة عن نقاط القـوة والضعف في الفريق الآخر.

وتابع: الأندية الكبيرة مكانها محفوظ، والأهلي كبير دائماً، وفي 2008 لعبنا هنا، لكنها كانت مرحلة انتقالية بلاعبين شباب، أما الآن الوضع مختلف، ولدينا القدرة على تحقيق الانتصار والمضي قدماً في البطولة الآسيوية.

يشار إلى أن الأهلي يواجه نظيره "الوحدة" الإماراتي يوم غد الاثنين على ملعب آل نهيان في أبوظبي لحساب منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2020م، والتي تضم إلى جوارهما "الشرطة" العراقي و"الاستقلال" الإيراني.