التحذير الأخير.. 30 يوماً فقط ومعظم مواقع الإنترنت تواجه شبح الإغلاق

تحديث "جوجل كروم" يعاقب عدداً كبيراً من المواقع.. وجهت لهم تحذيراً

30 يوماً فقط، وقد لا تتمكن من تصفح موقعك المفضل، هذا أبرز ما كشفت عنه تقارير صحفية عديدة، حول التحديث الجديد الذي أطلقته شركة "جوجل" الأمريكية.

وكشف موقع "فرست بوست" التقني المتخصص، أن "جوجل" بصدد طرح تحديث جديد لمتصفح الإنترنت الأشهر في العالم "جوجل كروم"، والذي قد يعاقب عدداً كبيراً من المواقع، ويجعلها تواجه شبح الإغلاق بصورة كاملة عبر الإنترنت.

ووجهت "جوجل" تحذيراً إلى أصحاب المواقع، بأن نهاية ديسمبر، هو المهلة الأخيرة، كي يزيلوا من على مواقعهم الإعلانات المسيئة؛ وإلا سيواجهون شبح الإغلاق.

وطالبت "جوجل" أصحاب المواقع، بضرورة فلترة وإزالة كل الإعلانات المسيئة من على صفحات مواقعهم بصورة كاملة، حتى لا يتعرضوا لعقوبات من خلال تحديث "جوجل كروم" الجديد الذي ستطلق عليه "كروم 71"، والذي سيتم طرحه رسمياً نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار الموقع التقني إلى أن تحديث "كروم 71"، يمكن أن يتسبب في فوضى "إنترنت" عارمة، خاصة وأن عدداً كبيراً من مواقع الإنترنت يعتمد على الإعلانات العشوائية، كمصدر للربح، والتي يكون عدد منها مسيئاً بطبيعة الحال.