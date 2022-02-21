إزالة 985 عقارًا بـ"نكاسة مكة" على مساحة تناهز الـ86 ألف متر مربع

ضمن أعمال تطوير المنطقة بإشراف الهيئة الملكية للعاصمة المقدسة والمشاعر

أكملت الجهات التنفيذية بمكة المكرمة إزالة (985) عقارًا على مساحة (85867) مترًا مربعًا، ضمن أعمال تطوير منطقة قوز ‫النكاسة بمكة المكرمة.

جاء ذلك بإشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



